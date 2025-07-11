Тело популярной актрисы и модели 9 месяцев гнило в квартире – никто не заметил её пропажи
В Пакистане тело популярной актрисы и модели девять месяцев пролежало в квартире. Её пропажу никто не заметил, сообщает местное издание NDTV.
Отмечается, что 32-летняя Хумайра Али перестала выходить на связь с октябре 2024 года. Она не появлялась в соцсетях, не совершала телефонных звонков, не оплачивала счета и не виделась с соседями. Однако, несмотря на всё перечисленное, её пропажи абсолютно никто не заметил. И это при том, что женщина была довольно популярна и давно зарекомендовала себя как актриса и модель.
Лишь на днях её тело было обнаружено лежащим на полу в её квартире, когда судебные приставы вскрыли жильё после жалоб арендодателя. От тела пакистанской знаменитости осталась только мумия.
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