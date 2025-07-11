Тело популярной актрисы и модели 9 месяцев гнило в квартире – никто не заметил её пропажи

11 июля 2025, 15:28

В Пакистане в квартире обнаружили мумифицированное тело популярной актрисы и модели

Фото: iStock/Artem_Furman

В Пакистане тело популярной актрисы и модели девять месяцев пролежало в квартире. Её пропажу никто не заметил, сообщает местное издание NDTV.