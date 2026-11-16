Американцев лишили доступа к банковским счетам из-за масштабного сбоя
Технические сбои парализовали работу крупнейших банков США. Клиенты лишились доступа к онлайн-сервисам и не смогли выполнять финансовые операции, пишет Reuters со ссылкой на сервис Downdetector.
Проблемы зафиксированы в Chase, Bank of America, Wells Fargo и US Bank. Жалобы от пользователей начали массово поступать 16 ноября. Клиенты сообщали о трудностях с входом в мобильные приложения и интернет‑банкинг. Среди основных проблем — невозможность проверить баланс, совершить перевод или оплатить покупку.
Больше всего обращений поступило от клиентов банка Chase: к середине дня количество сообщений о сбоях достигло нескольких тысяч. Параллельно возникли неполадки в платёжной системе Zelle, которая используется для переводов между пользователями.
В Chase подтвердили технические проблемы и сообщили, что специалисты ведут работы по восстановлению сервисов. Как информирует NBC со ссылкой на источники и представителей банков, во внутренних системах остальных упомянутых кредитных организаций нарушений не выявлено.
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