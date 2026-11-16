16 ноября 2026, 23:57

В США зафиксировали масштабный сбой в работе крупнейших банков

Фото: iStock/MarianVejcik

Технические сбои парализовали работу крупнейших банков США. Клиенты лишились доступа к онлайн-сервисам и не смогли выполнять финансовые операции, пишет Reuters со ссылкой на сервис Downdetector.