Четвёртое за сутки судно подорвалось в Ормузском проливе
В Ормузском проливе очередной танкер, нарушивший правила прохода через водную артерию, подорвался на мине. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует местная гостелерадиокомпания.
Незадолго до этого в восточной части пролива загорелся танкер, двигавшийся в запретной зоне с отключёнными системами навигации. Судно столкнулось с морской миной и получило значительные повреждения. Иранские военные подчёркивают, что это уже четвёртый танкер за последние 24 часа, с которым случилось подобное происшествие.
Ормузский пролив — один из важнейших маршрутов для транспортировки нефти и сжиженного природного газа в мире. Судоходство в нём существенно осложнено с 28 февраля после того, как США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По заявлению Тегерана, ограничения на проход судов сохраняться, пока не будут выполнены выдвинутые Исламской республикой условия, в том числе снятие американской блокады и санкций.
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