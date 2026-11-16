16 ноября 2026, 23:46

Фото: iStock/funfunphoto

В Ормузском проливе очередной танкер, нарушивший правила прохода через водную артерию, подорвался на мине. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое цитирует местная гостелерадиокомпания.