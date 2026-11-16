Мужчина погиб при пожаре в Ленобласти
В деревне Сяськелево Ленинградской области в результате пожара погиб человек. Информацию об этом распространила пресс‑служба ГУ МЧС по региону.
Возгорание случилось в одной из квартир жилого дома. Для ликвидации огня привлекли сотрудников 42‑й и 43‑й пожарно‑спасательных частей. Специалисты эвакуировали из здания 25 человек — люди покинули дом по маршевой лестнице.
Медики, прибывшие на место, зафиксировали смерть мужчины, родившегося в 1958 году. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее пожар вспыхнул на крыше строящегося комплекса в Москве. Огонь успел распространиться на площади 50 квадратных метров до приезда спасателей.
Читайте также: