Обвиняемый в крушении Falcon в Афганистане услышал приговор

16 ноября 2026, 20:23

Обвиняемый в крушении Falcon в Афганистане получил три года принудительных работ

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Суд назначил командиру экипажа самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане в январе 2024 года, наказание в виде трех лет принудительных работ с лишением права управлять воздушными судами на два года. Пилота признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта., сообщает СК.