Обвиняемый в крушении Falcon в Афганистане услышал приговор
Суд назначил командиру экипажа самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в Афганистане в январе 2024 года, наказание в виде трех лет принудительных работ с лишением права управлять воздушными судами на два года. Пилота признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта., сообщает СК.
Свою вину он полностью признал. Инцидент произошел 21 января 2024 года: российский самолет Falcon 10, выполнявший частный рейс из Паттайи (Таиланд) в Москву, пропал с радаров над Афганистаном.
На борту находились шесть человек — двое пассажиров и четверо членов экипажа. При вынужденной посадке в горной местности пилот допустил крушение воздушного судна, которое полностью разрушилось.
В результате авиакатастрофы погибли предприниматель Анатолий Евсюков и его супруга Анна. Еще один пассажир и второй пилот получили ранения различной степени тяжести.
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