Американцы начали массово отказываться от паспортов
Количество американцев, которые хотят отказаться от гражданства, растёт. Такую информацию приводит The Washington Post со ссылкой на ежегодный опрос компании Greenback.
В 2025 году почти половина американских экспатов — 49% — задумывается о таком шаге. Годом ранее этот показатель составлял 30%. Среди основных причин респонденты называют налоги — эту причину указали 61% опрошенных.
Ещё 51% респондентов выразили недовольство правительством США или политическим курсом страны. По информации издания, каждый год от 5 до 6 тысяч американцев отказываются от гражданства.
Экспаты отмечают, что сегодня США сильно отличаются от страны, которую они когда-то покинули. Помимо налогов и политики, они упоминают эпидемию опиоидных наркотиков и проблемы с доступностью здравоохранения.
