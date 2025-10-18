Американцы начали массово отказываться от паспортов

18 октября 2025, 19:58

Тысячи американцев отказываются от гражданства из-за налогов и политики страны

Фото: Istock/Evgenia Parajanian

Количество американцев, которые хотят отказаться от гражданства, растёт. Такую информацию приводит The Washington Post со ссылкой на ежегодный опрос компании Greenback.