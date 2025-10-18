В российском городе обрушился аварийный дом
В Саратове в аварийном доме Заводского района частично обрушилась одна из внешних стен. Глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев сообщил об этом в своём Telegram-канале.
Исаев написал, что на месте происшествия работают специалисты областных и городских экстренных служб. Всех жильцов подъезда вывели на улицу. По информации градоначальника, в результате инцидента никто не пострадал.
Исаев пообещал доставить граждан в пункт временного размещения «в ближайшее время». Следователи возбудили уголовное дело о халатности. В службе спасения региона уточнили, что спасатели эвакуировали 18 человек, среди которых были четверо детей.
Ранее подросток в Тамбовской области угнал и разгромил два автомобиля за одну ночь.
Читайте также: