В Арзамасе 50 детей обратились в больницу с симптомами отравления
В Арзамасе Нижегородской области дети массово обращаются в медицинские учреждения с симптомами отравления. Об этом сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
16 октября ученики одной из арзамасских школ почувствовали недомогание. За два дня медики зарегистрировали 50 обращений за помощью. Врачи госпитализировали 15 детей с отравлением средней степени тяжести.
Состояние всех пациентов стабильное, угрозы для жизни нет. В школе отменили очные занятия и провели дезинфекцию. Сейчас специалисты проводят лабораторные исследования проб. По итогам проверок власти примут меры в отношении виновных. Следствие возбудило уголовное дело по факту случившегося.
