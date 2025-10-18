Достижения.рф

Ночью в Калуге полуобнажённый мужчина разбил несколько автомобилей в танце

В Калуге полуобнажённый мужчина повредил как минимум два припаркованных автомобиля. Об этом инциденте сообщает паблик «Правый берег/Калуга» в соцсети «ВКонтакте».



Чрезвычайное происшествие случилось на улице Фомушина, дом 8/1. Авторы предполагают, что в микрорайоне Правгород может находиться больше повреждённых машин.

Запись с камеры видеонаблюдения показывает, что мужчина стоял на проезжей части. Он хлопал в ладоши и выполнял танцевальные движения. После этого он подошёл к одному из припаркованных автомобилей и ударил ногой по его зеркалу.

Правоохранительные органы проверяют эту информацию и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ольга Щелокова

