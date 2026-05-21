Амфетамин, гашиш, кокаин: Канал контрабанды наркотиков из Европы пресекли таможенники
Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, Дальневосточной оперативной и Находкинской таможен пресекли канал контрабанды наркотиков в посылках из стран Европы. Об этом сообщает ФТС России.
По данным ведомства, наркотики из-за границы заказывал 27-летний житель Находки. Он покупал амфетамин, мефедрон, гашиш и кокаин, а затем продавал их через интернет по всей России. Посылки мужчина получал через подставных лиц. Организатора наркотрафика задержали и заключили под стражу. Во время обыска в квартире таможенники изъяли мефедрон, МДМА, гашишное масло, гашиш и кокаин. Сотрудники нашли ноутбук, весы, измельчители для смешивания веществ и зип-пакеты для фасовки «закладок».
При поставке очередной партии задержали его сообщника. За деньги мужчина передал куратору свои паспортные данные и получил на свой адрес около 400 таблеток транквилизатора Алпрозолама из Испании. Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ. Эта статья предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
