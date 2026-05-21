Специалисты МВД показали пример фишинговой рассылки о якобы положенных выплатах
В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России показали пример мошеннической рассылки о якобы положенных выплатах. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ведомства, злоумышленники рассылают сообщения от имени Социального фонда России. В них говорится, что он якобы перешел в онлайн, а через «приложение» можно за две минуты проверить свои начисления. В рассылке мошенники пишут, что в сервисе доступен расчет выплат, поскольку «80% граждан не знают о положенных им выплатах от 34 500 рублей». Пользователям обещают, что сумму можно узнать «без справок, личных данных и очередей» и получить «бесплатные советы по получению денег».
В МВД пояснили, что такие сообщения должны вызвать доверие и подтолкнуть человека перейти по ссылке. После этого пользователь попадает на фишинговый сайт, где у него пытаются получить персональные данные и реквизиты банковских карт. Еще один вариант — установка вредоносной программы под видом «приложения для расчета выплат».
