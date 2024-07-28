Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Карачаево-Черкессии

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В Карачаево-Черкессии у Медового водопада в районе населённого пункта Красный Курган упал легкомоторный самолёт. Один человек из двух, находившихся на борту, погиб.
К месту крушения стягиваются сотрудники экстренных служб, сообщает телеграм-канал «112». Второй участник трагического полёта находится в тяжёлом состоянии, его пытаются реанимировать в Малокарачаевской центральной районной больнице. Причины происшедшей аварии пока неизвестны, их предстоит установить техническим специалистам. Среди возможных версий — техническая неисправность и ошибка пилотирования.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Для ликвидации последствий катастрофы привлечена группировка сил и средств в количестве 15 человек и 5 единиц техники.
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