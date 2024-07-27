В Харькове разбился учебный самолет

Фото: iStock/Diy1
В Харькове разбился легкомоторный учебный самолет, курсант Харьковской академии ВВС не выжил, информирует издание «Украинская правда».
«Во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift в субботу курсант Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба не выжил», – сообщается в заявлении.
По данным издания, руководство учебного заведения в настоящее время оказывает содействие следствию. Подробная информация о причинах аварии не разглашается.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не стал раскрывать сроки поставки истребителей F-16 в Украину.
Читайте также:
Опубликовано первое видео с места крушения российского Су-34 под Волгоградом
Опубликованы новые кадры теракта 11 сентября башен-близнецов
Следующий из Дели в Сан-Франциско самолет запросил посадку в аэропорту Красноярска
Александр Климов