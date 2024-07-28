Появились подробности состояния летчиков разбившегося Су-34

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Летчики бомбардировщика Су-34, разбившегося во время тренировочного полета в Волгоградской области, найдены. Об этом сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.
Экипаж был доставлен самолетом поисково-спасательной службы Росавиации в волгоградский аэропорт Гумрак, откуда его перевезли в медицинское учреждение Министерства обороны РФ. Угрозы жизни летчикам отсутствуют.
27 июля в Волгоградской области во время планового полета потерпел крушение истребитель Су-34.
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