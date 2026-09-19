Случайный прохожий спас жизнь российскому школьнику, которому оторвало стопу в ДТП
В Комсомольске-на-Амуре подросток на мотоцикле получил тяжелейшую травму в ДТП — ему оторвало стопу. Жизнь юному байкеру спас случайный прохожий, передает Telegram-канал Amur Mash.
Согласно материалу, подросток ехал на большой скорости по тротуару на улице Вокзальной. На перекрёстке с Гамарника он создал помеху машине Honda Fit, потерял управление, перевернулся и врезался в забор. По словам очевидцев, ранее похожий «лихач» мелькал возле инженерной школы — он лавировал между пешеходами.
Проходивший мимо медик оказал несовершеннолетнему первую помощь и вызвал скорую. Сейчас подросток находится в реанимации с травматической ампутацией левой стопы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине несколько детей почувствовали недомогание после ужина. У несовершеннолетних имеются признаки пищевого отравления, правоохранители начали проверку по статье 238 УК РФ.
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