Амурская область ввела региональный режим ЧС из-за обвала на руднике «Пионер»

В петербургском ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в результате стрельбы вечером 18 марта был убит мужчина. Правоохранители задержали 40-летнего Алексея Исакова, пишет издание «Фонтанка». Позднее выяснилось, что он является ветераном СВО, куда попал из колонии.

По первичной информации следователей, предметом спора были 7 млн рублей, которые, убежден Исаков, ему задолжал его партнер. Убитый по всей видимости, с расчетами Алексея согласен не был, переговоры об этих деньгах велись довольно давно.Известно, что часть суммы погибший принес на встречу.