Амурская область ввела региональный режим ЧС из-за обвала на руднике «Пионер»

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В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе. Об этом заявил приамурский губернатор Василий Орлов.
«Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей!», — сообщил Орлов в своем Telegram-канале.Ранее группировка спасателей МЧС России в составе 25 человек прибыла в Зейский муниципальный округ из Якутии. Дополнительно из Хабаровского края следует вертолет Ми-8, на борту которого 13 спасателей. Также к месту происшествия направлены горноспасатели из Приморья.
Напомним, что 18 марта 2024 года на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. По предварительным данным, под завалом могут находиться 15 человек. На место чрезвычайной ситуации выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев. Кроме того, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
По предварительным данным, люди находятся на глубине до 100-150 метров, информации о пострадавших пока нет, однако и связь с горняками также отсутствует.
Золотодобывающий рудник «Пионер», где произошло обрушение, входит в группу «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК).
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Артем Путинцев