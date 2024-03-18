Число находящихся под завалами горняков в Амурской области выросло

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Под завалами шахты в Зейском муниципальном округе Амурской области могут находиться 15 человек, а не 13, как было заявлено ранее. Об этом сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
«18 марта 2024 года на территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе произошло обрушение горной породы. По предварительным данным, под завалом могут находиться 15 человек», — говорится в сообщении.Отмечается, что на место чрезвычайной ситуации выехал прокурор Зейского района Магомед Алиев. Кроме того, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
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