«Интерфакс»: Вертолёт со спасателями вылетел к месту ЧП на руднике в Приамурье

Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Спасательный вертолёт Ми-8 МЧС России с 13 сотрудниками ведомства и спецоборудованием на борту вылетел из Хабаровского края к месту обрушения шахты в Амурской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
«Дополнительно к месту проведения поисково-спасательной операции в Зейском муниципальном округе, где произошел обвал горных пород на руднике, вылетел вертолет Хабаровского АСЦ МЧС России», — сообщили журналистам в пресс-службе министерства.Кроме того, к месту обрушения ранее были направлены 25 горноспасателей Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России, а также группа спасателей от предприятия — АО «Покровский рудник».
По предварительным данным, люди находятся на глубине до 100-150 метров, информации о пострадавших пока нет, однако и связь с горняками также отсутствует.
Золотодобывающий рудник «Пионер», где произошло обрушение, входит в группу «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК).
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