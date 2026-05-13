Амурский Робинзон Крузо четыре дня выживал в диких условиях в Якутии
Житель Амурской области двое суток прожил в шалаше с копьём после поломки КамАЗа на закрытом зимнике в Верхнеколымском районе Якутии. Подробности приводит Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
Амурский Робинзон Крузо выехал 4 мая по закрытому автозимнику из села Угольное в сторону села Сасыр. Поздним вечером 7 мая мужчина позвонил в якутскую Службу спасения.
В 70 километрах от Угольного у мужчины сломался грузовик. Он рассказал, что бросил сломавшийся КамАЗ на трассе, которую закрыли ещё 20 апреля, прошёл пешком 50 километров, упёрся в реку Зырянку и двое суток прожил в шалаше из палок. Мужчина сделал из двух ножей копьё и пытался охотиться.
При попытке согреться у костра пострадавший сильно обжёг ногу. Позже у Зырянки гражданин поймал сотовую связь и смог дозвониться по номеру 112. Спасатели эвакуировали его в ночь на 9 мая.
Читайте также: