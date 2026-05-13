Достижения.рф

Россиянин очнулся в вагоне с углём после бара под Тюменью и получил штраф

Житель Ишима пришёл в себя в угольном вагоне по пути в Тюмень и заплатит штраф
Фото: Istock/Alexey Kuznetsov

В России оштрафовали мужчину, который пришёл в себя после отдыха в баре в вагоне с углём под Тюменью. Как сообщает Telegram-канал Baza, сумма штрафа составила две тысячи рублей.



Речь идёт о жителе Ишима Дмитрии Климове. По его собственным словам, после вечеринки в баре он отправился домой пешком, чтобы проветриться, так как считает себя ответственным человеком и утром ему нужно было выйти на работу.

Внезапно мужчина очнулся в вагоне, загруженном углём, который следовал в Тюмень. Он записал для коллеги видеосообщение с объяснением, почему не выйдет на смену. Этот ролик разошёлся в сети, и Дмитрий стал интернет-знаменитостью.

Правоохранители отнеслись к истории с недоверием и предположили, что Климов сделал это ради лайков. Дмитрий дал пояснения в транспортной полиции. Суд признал его виновным в нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0