Россиянин очнулся в вагоне с углём после бара под Тюменью и получил штраф
В России оштрафовали мужчину, который пришёл в себя после отдыха в баре в вагоне с углём под Тюменью. Как сообщает Telegram-канал Baza, сумма штрафа составила две тысячи рублей.
Речь идёт о жителе Ишима Дмитрии Климове. По его собственным словам, после вечеринки в баре он отправился домой пешком, чтобы проветриться, так как считает себя ответственным человеком и утром ему нужно было выйти на работу.
Внезапно мужчина очнулся в вагоне, загруженном углём, который следовал в Тюмень. Он записал для коллеги видеосообщение с объяснением, почему не выйдет на смену. Этот ролик разошёлся в сети, и Дмитрий стал интернет-знаменитостью.
Правоохранители отнеслись к истории с недоверием и предположили, что Климов сделал это ради лайков. Дмитрий дал пояснения в транспортной полиции. Суд признал его виновным в нарушении правил поведения на железнодорожном транспорте.
Читайте также: