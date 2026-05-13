Россиянин очнулся в вагоне с углём после бара под Тюменью и получил штраф

13 мая 2026, 13:45

Житель Ишима пришёл в себя в угольном вагоне по пути в Тюмень и заплатит штраф

В России оштрафовали мужчину, который пришёл в себя после отдыха в баре в вагоне с углём под Тюменью. Как сообщает Telegram-канал Baza, сумма штрафа составила две тысячи рублей.