Компания мужчин похитила женщину и изнасиловала её на глазах у коллеги
В Пакистане неизвестные похитили местную жительницу и её коллегу по пути домой. Подробности приводит 24NewsHD.
Инцидент произошёл в Гуджранвале. Женщина работала в компании по продаже SIM-карт и в тот день закончила работу поздно. Коллега решил подвезти её на мотоцикле.
По пути их остановила группа из шести мужчин на мотоциклах. Злоумышленники увезли женщину вместе с её знакомым в ближайшее поле, где пятеро из них изнасиловали пострадавшую. В это время один мужчина стоял на страже, а коллегу заставили наблюдать за происходящим.
Позже потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении этой группы, личности мужчин уже установили. В настоящее время продолжается расследование, полиция предпринимает все необходимые меры для задержания обвиняемых.
