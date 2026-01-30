Амурский тигр пробрался в деревню в поисках пищи, но на него кинулась домашняя собака
Амурский тигр проник в населённый пункт недалеко от города Хуньчунь в Китае. Об этом пишет пишет HR01 со ссылкой на представителей местной администрации.
Хищник появился на деревенской территории под покровом темноты. Местные собаки подняли лай, а одна из них даже бросилась в погоню за тигром. Это попало на камеры наблюдения, однако финал столкновения зверей в клипе увидеть невозможно — оба животных скрылись из зоны видимости.
Утром хозяин потерявшейся собаки, обнаружив на снегу крупные кошачьи следы, отправился по ним и нашёл лишь останки своего питомца. С того дня тигр пока больше не появлялся вблизи жилья.
Как пояснили власти, подобные визиты хищников зимой связаны с нехваткой пищи в их естественной среде обитания. Жителям рекомендовали сохранять бдительность.