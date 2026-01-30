Достижения.рф

Амурский тигр пробрался в деревню в поисках пищи, но на него кинулась домашняя собака

В Китае амурский тигр пробрался в деревню и загрыз собаку, которая его преследовала
Фото: iStock/Ondrej Prosicky

Амурский тигр проник в населённый пункт недалеко от города Хуньчунь в Китае. Об этом пишет пишет HR01 со ссылкой на представителей местной администрации.



Хищник появился на деревенской территории под покровом темноты. Местные собаки подняли лай, а одна из них даже бросилась в погоню за тигром. Это попало на камеры наблюдения, однако финал столкновения зверей в клипе увидеть невозможно — оба животных скрылись из зоны видимости.

Утром хозяин потерявшейся собаки, обнаружив на снегу крупные кошачьи следы, отправился по ним и нашёл лишь останки своего питомца. С того дня тигр пока больше не появлялся вблизи жилья.

Как пояснили власти, подобные визиты хищников зимой связаны с нехваткой пищи в их естественной среде обитания. Жителям рекомендовали сохранять бдительность.

Мария Моисеева

