В Петербурге подросток попытался поджечь Mercedes у отдела полиции
В Петербурге задержали тринадцатилетнего подростка, который пытался поджечь автомобиль Mercedes возле отдела полиции. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Инцидент произошел вечером 29 января на Беговой улице в Приморском районе. По имеющимся сведениям, молодой человек поджигал иномарку у дома №9. Возможные причины действий подростка в материале не приводятся.
Сейчас с задержанным и его родителями работают следователи. В силу возраста юноша не подлежит уголовной ответственности, однако его могут поставить на учет.
