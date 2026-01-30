В Петербурге подросток попытался поджечь Mercedes у отдела полиции

30 января 2026, 01:10

В Петербурге подростка задержали после попытки поджечь Mercedes возле отдела полиции

Фото: iStock/Fedorovekb

В Петербурге задержали тринадцатилетнего подростка, который пытался поджечь автомобиль Mercedes возле отдела полиции. Об этом сообщает издание «Фонтанка».





Инцидент произошел вечером 29 января на Беговой улице в Приморском районе. По имеющимся сведениям, молодой человек поджигал иномарку у дома №9. Возможные причины действий подростка в материале не приводятся.



