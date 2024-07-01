Anadolu: Экипаж севшего в Анталье израильского самолёта отказался от дозаправки

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Сообщения израильских СМИ о том, что в Турции отказались дополнительно заправлять совершивший экстренную посадку израильский самолёт, не соответствуют действительности. Командир экипажа воздушного судна сам отказался от дозаправки.
Об этом сообщает информационное агентство Anadolu со ссылкой на дипломатический источник. Самолёт израильской авиакомпании El Al, летевший из Варшавы, запросил срочную посадку после того, как одному из пассажиров на борту стало плохо. Воздушному судну было дано разрешение на экстренную посадку в турецкой Анталье. Из гуманитарных соображений должна была состояться дозаправка самолёта топливом, однако командир воздушного судна отказался от неё и решил вылететь из аэропорта.
Авиасообщение между Израилем и Турцией приостановлено с октября 2023 года. С мая того же года Анкара заявила о полном прекращении товарооборота с еврейским государством. Он будет возобновлён только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
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Александр Бойцов