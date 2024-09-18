Аналитик Джуни объяснил взрывы в Ливане

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Бригадный генерал и военный аналитик Хасcан Джуни допустил, что взрывы в Ливане могут быть подготовкой к масштабной военной операции.
«Главный вопрос, касающийся данного инцидента, заключается в его целях — подготовка почвы для масштабной военной операции или конкретных военных действий либо же для удара, чтобы снизить численность бойцов и сторонников «Хезболлы», — прояснил в беседе с RT Джуни.
До этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил взрывы пейджеров в Ливане.
«Я могу только осудить эти атаки, которые ставят под угрозу безопасность и стабильность Ливана и увеличивают риск эскалации в регионе», — приводят argumenti.ru слова Борреля со ссылкой на ТАСС.
Ранее западные СМИ сообщали, что пейджеры, сдетонировавшие в Ливане, издали звуковой сигнал, который побудил людей поднести их к лицу, после чего прогремели взрывы.
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Мелисса Тимофеева