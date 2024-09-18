Стало известно, что взорвавшиеся в Ливане пейджеры были начинены взрывчаткой

Фото: iStock/Isaac Lee
Взорвавшиеся в Ливане пейджеры содержали до 20 граммов взрывчатки. Об этом информирует телеканал Al Jazeera.
Источник в ливанских службах безопасности сообщил, что взорвавшиеся устройства связи были заминированы заранее. Отмечается, что пейджеры были завезены в Ливан пять месяцев назад и содержали взрывчатое вещество, которое не превышало 20 граммов. Пока власти страны не выяснили способ, которым подорвали заряды.
Напомним, что во вторник в различных районах Ливана произошла серия взрывов, вызванных детонацией пейджеров. Глава министерства здравоохранения страны, Фирас Абъяд, сообщил, что в результате инцидента пострадали более 4 тысяч человек, из которых 11 погибли.
Представители разведки Израиля «Моссад» получили доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболла». Они нанесли на батарейки пейджеров взрывоопасное вещество PETN перед тем, как устройства были переданы членам движения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
CNN: За взрывами принадлежащих членам «Хезболлы» пейджеров стоит Израиль
Раскрыта цель массовых взрывов пейджеров в Ливане
SHOT: массовый взрыв пейджеров в Ливане мог произойти из-за рассылки сообщения
Напомним, что во вторник в различных районах Ливана произошла серия взрывов, вызванных детонацией пейджеров. Глава министерства здравоохранения страны, Фирас Абъяд, сообщил, что в результате инцидента пострадали более 4 тысяч человек, из которых 11 погибли.
Представители разведки Израиля «Моссад» получили доступ к средствам связи ливанского движения «Хезболла». Они нанесли на батарейки пейджеров взрывоопасное вещество PETN перед тем, как устройства были переданы членам движения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
CNN: За взрывами принадлежащих членам «Хезболлы» пейджеров стоит Израиль
Раскрыта цель массовых взрывов пейджеров в Ливане
SHOT: массовый взрыв пейджеров в Ливане мог произойти из-за рассылки сообщения
Дарья Осипова