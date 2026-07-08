Шкуро объявила о помолвке спустя четыре месяца после развода и показала обручальное кольцо
Актриса Екатерина Шкуро объявила о помолвке спустя четыре месяца после развода
Звезда Comedy Club Екатерина Шкуро выходит замуж. Новость она опубликовала в своём блоге, прикрепив к посту фото с обручальным кольцом.
На снимках 26‑летняя актриса с улыбкой показывает украшение с крупным камнем. Девушка подчеркнула, что безумно счастлива и выразила готовность принимать поздравления. Однако имя своего избранника Шкуро пока не раскрыла.
«Я сказала: „Да!“ За последние месяцы в моей жизни многое изменилось, но самое важное произошло, когда я этого совсем не ждала…Моя главная мечта, как девочки, была, чтобы мужчина встал передо мной на колено и сделал предложение. И это случилось», — написала артистка в соцсетях.Новость о грядущей свадьбе стала для поклонников сюрпризом. Ещё несколько месяцев назад Шкуро рассказывала о расставании с Дмитрием Козловым. Пара растила двоих детей, а в прошлом году обзавелась просторной квартирой в центре Москвы площадью 140 квадратных метров. Как призналась сама Екатерина, проблемы в браке начали накапливаться примерно три года назад.