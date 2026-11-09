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Анатолий Цой проходит лечение в Китае после ухудшения здоровья

РЕН ТВ: певец Анатолий Цой попал в больницу в Китае с перитонитом
Анатолий Цой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский певец Анатолий Цой обратился к врачам во время поездки в Китай. Медики обнаружили у него перитонит и внутреннюю гематому. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.



Проблемы со здоровьем начались у 37-летнего исполнителя в конце октября на гастролях в Турции. Там он получил помощь в частной клинике. После улучшения самочувствия артист продолжил путешествие и отправился в Китай.

Вскоре состояние Цоя ухудшилось, и он обратился к местным специалистам. Они диагностировали сильное воспаление брюшной полости. Сейчас певец продолжает лечение в китайской клинике.

Российские врачи из ведущих федеральных центров помогают выбрать тактику лечения. По имеющейся информации, артист чувствует себя хорошо и сохраняет оптимизм.

Дарья Осипова

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