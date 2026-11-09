Анатолий Цой проходит лечение в Китае после ухудшения здоровья

09 ноября 2026, 15:39

РЕН ТВ: певец Анатолий Цой попал в больницу в Китае с перитонитом

Анатолий Цой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российский певец Анатолий Цой обратился к врачам во время поездки в Китай. Медики обнаружили у него перитонит и внутреннюю гематому. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.