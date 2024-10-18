Ангар строящегося завода по производству картошки фри горит под Калининградом

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Ангар строящегося предприятия по производству картошки фри горит в Калининградской области, информирует МЧС России. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, уточнили в областном УМВД.
«Горит ангар строящегося завода по производству картофеля фри в г. Черняховске. По предварительной информации, площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров», — пояснили спасатели.По данным МЧС, информация о пожаре вблизи населенного пункта Загородное поступила примерно в 17:00 по местному времени. Территорию оцепили. На месте работают полицейские. Причины случившегося устанавливаются.
В администрации города добавили, что жертвы и пострадавшие отсутствуют. Ликвидацией возгорания занимаются 44 огнеборца и свыше десяти единиц техники.
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Никита Кротов