Ангар строящегося завода по производству картошки фри горит под Калининградом

Люди часто нанимают нянь для присмотра за своими детьми, но не все из них выполняют свою работу должным образом. На днях в Санкт-Петербурге произошел ужасный инцидент: пятимесячный малыш, оставленный с няней, неожиданно скончался на руках врачей.