Два вагона сошли с рельсов в Сергиевом Посаде

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В городском округе Сергиев Посад произошло чрезвычайное происшествие: два вагона сошли с рельсов на переезде около поселка Скоропусковский. Об этом информирует Telegram-канал «360.ru».
Сообщается, что один из вагонов перекрыл движение на дороге, что создало затруднения для автомобилистов. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Прокуратура инициировала проверку с целью выяснения причин произошедшего инцидента. Специалисты работают на месте происшествия, чтобы восстановить движение и выяснить обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Калининграде 15-летний школьник поссорился со своими родителями из-за прогулов, а после выпал из окна. Отмечается, что подростка отругали за прогулы и курение, а спустя какое-то время прохожие нашли его под окнами и вызвали полицию.
До этого лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу девочка-квадробер в подмосковном Пироговском. Пострадавшей оказали помощь в медпункте, обработав руки. Ее мама надеется, что в стране будут регулировать квадробику в общественном месте.
Напомним, что в этом месяце в Челябинской области произошло ЧП: на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги столкнулись два грузовых поезда. В результате инцидента пострадал сотрудник локомотивной бригады.
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Прокуратура инициировала проверку с целью выяснения причин произошедшего инцидента. Специалисты работают на месте происшествия, чтобы восстановить движение и выяснить обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Калининграде 15-летний школьник поссорился со своими родителями из-за прогулов, а после выпал из окна. Отмечается, что подростка отругали за прогулы и курение, а спустя какое-то время прохожие нашли его под окнами и вызвали полицию.
До этого лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу девочка-квадробер в подмосковном Пироговском. Пострадавшей оказали помощь в медпункте, обработав руки. Ее мама надеется, что в стране будут регулировать квадробику в общественном месте.
Напомним, что в этом месяце в Челябинской области произошло ЧП: на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги столкнулись два грузовых поезда. В результате инцидента пострадал сотрудник локомотивной бригады.
Читайте также:
СК возбудил дело после схода вагонов грузового поезда в Белгородской области
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Число госпитализированных при сходе поезда после столкновения с грузовиком возросло
Дарья Осипова