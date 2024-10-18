Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» нашли в сгоревшем автомобиле в Подмосковье

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Тело бывшего шеф-повара «Кофемании» Виталия Карсаева обнаружили в сгоревшем автомобиле в подмосковном Королеве. Об этом пишет Shot.
По данным издания, останки 51-летнего Карасева обнаружили вечером 17 октября в его джипе. Рядом лежали несколько пистолетов. Мужчина 1,5 месяца жил в своем автомобиле после того, как поругался со своей бывшей женой на фоне развода. Женщина выгнала его из квартиры, а идти ему было некуда.
Родственники рассказали, что в последние месяцы у Карасева накопились долги, и судебные приставы арестовали его имущество. Тогда повар стал злоупотреблять алкоголем. Точную причину смерти покажет экспертиза.
Виталий Карсаев работал в «Кофемании» шеф-поваром.
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Родственники рассказали, что в последние месяцы у Карасева накопились долги, и судебные приставы арестовали его имущество. Тогда повар стал злоупотреблять алкоголем. Точную причину смерти покажет экспертиза.
Виталий Карсаев работал в «Кофемании» шеф-поваром.
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Элина Позднякова