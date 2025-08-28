Ведущего «‎В мире животных» экстренно госпитализировали с подозрением на кровотечение

28 августа 2025, 08:34

Николай Дроздов выписан из больницы после лечения поджелудочной железы

Николай Дроздов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

88-летний телеведущий и ученый Николай Дроздов был экстренно госпитализирован 5 августа с подозрением на кровотечение в желудочно-кишечном тракте. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».