Ведущего «В мире животных» экстренно госпитализировали с подозрением на кровотечение
88-летний телеведущий и ученый Николай Дроздов был экстренно госпитализирован 5 августа с подозрением на кровотечение в желудочно-кишечном тракте. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».
Первоначальные обследования не подтвердили наличие кровотечения, однако врачи зафиксировали низкий уровень гемоглобина на фоне онкологического заболевания и осложнения в виде язвы кишечника.
После полуторнедельного лечения медики диагностировали у Дроздова воспаление поджелудочной железы. Благодаря проведенной терапии состояние телеведущего улучшилось, и он был выписан домой.
Напомним, что в 2023 году у Николая был диагностирован рак предстательной железы второй стадии. В июле 2025 года после замены сустава протезом он столкнулся с серьезными проблемами с передвижением. Несмотря на сложности со здоровьем, Дроздов продолжает оставаться активным и любимым зрителями лицом отечественного телевидения.
