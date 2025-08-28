Достижения.рф

Ведущего «‎В мире животных» экстренно госпитализировали с подозрением на кровотечение

Николай Дроздов выписан из больницы после лечения поджелудочной железы
Николай Дроздов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

88-летний телеведущий и ученый Николай Дроздов был экстренно госпитализирован 5 августа с подозрением на кровотечение в желудочно-кишечном тракте. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».



Первоначальные обследования не подтвердили наличие кровотечения, однако врачи зафиксировали низкий уровень гемоглобина на фоне онкологического заболевания и осложнения в виде язвы кишечника.

После полуторнедельного лечения медики диагностировали у Дроздова воспаление поджелудочной железы. Благодаря проведенной терапии состояние телеведущего улучшилось, и он был выписан домой.

Напомним, что в 2023 году у Николая был диагностирован рак предстательной железы второй стадии. В июле 2025 года после замены сустава протезом он столкнулся с серьезными проблемами с передвижением. Несмотря на сложности со здоровьем, Дроздов продолжает оставаться активным и любимым зрителями лицом отечественного телевидения.

Дарья Осипова

