«Ангарский маньяк» рассказал, как расправился с одной из своих жертв
Самый кровавый маньяк в истории России и СССР Михаил Попков заявил, что все его убийства накладывались одно на другое. Соответствующие документы есть в распоряжении РИА Новости.
Осужденный на пожизненный срок Попков когда-то работал в милиции, но пошел по «кривой» дорожке и начал охотится на людей с 90-х годов. Согласно данным из открытых источников, на его счету 89 убийств. Арестовали маньяка еще в 2012 году, однако до сих пор раскрываются новые эпизоды его жестоких преступлений.
Однажды Попков встретил 36-летнюю женщину, работавшую уборщицей в ангарской школе. Разговор с ней не задался и произошла ссора, которая вывела мужчину из себя. Преступник не смог восстановить точную картину событий, но заявил, что пошел вслед за уборщицей с желанием ее убить.
По версии следствия, Попков сначала жестко избил свою жертву, после чего придушил и начал бить топором. В конце он затащил ее в кирпичное здание, где облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджог.
За это преступление в конце августа 2025 года злоумышленник получил 9,5 лет колонии. С учетом предыдущих приговоров окончательно ему назначили пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.
