Два человека погибли в ДТП на севере Москвы
Смертельная авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Согласно установленным данным, столкнулись грузовой автотранспорт и иномарка Kia. В результате аварии два человека погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее еще одна авария с летальным исходом произошла в Санкт-Петербурге. На Шпалерной улице полицейский автомобиль сбил двух пешеходов, один из которых погиб, а второго госпитализировали.
