Два человека погибли в ДТП на севере Москвы

Фото: istockphoto / conejota

Смертельная авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.



Согласно установленным данным, столкнулись грузовой автотранспорт и иномарка Kia. В результате аварии два человека погибли, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее еще одна авария с летальным исходом произошла в Санкт-Петербурге. На Шпалерной улице полицейский автомобиль сбил двух пешеходов, один из которых погиб, а второго госпитализировали.


