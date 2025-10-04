В Ницце из-за перестрелки наркоторговцев погибли два человека
Два человека погибли в результате стрельбы в Ницце. Происшествие связано с наркоторговлей, написали местные власти в соцсетях.
Вечером 3 октября неизвестные открыли стрельбу в квартале Мулен. Помимо погибших, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, рассказали в префектуре департамента Приморские Альпы. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, инцидент связан с «налетом на фоне наркобандитизма».
В район стрельбы отправлены дополнительные подразделения правоохранительных органов с целью обеспечения безопасности. Тем временем прокуратура Ницца занялась расследованием произошедшего по факту умышленного убийства и покушения на убийство в составе организованной группы лиц, следует из данных телеканала BFMTV.
