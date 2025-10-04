В Ницце из-за перестрелки наркоторговцев погибли два человека

04 октября 2025, 01:11

Власти Ниццы сообщили о жертвах в результате перестрелки наркоторговцев

Фото: istockphoto / Vitalii Puzankov

Два человека погибли в результате стрельбы в Ницце. Происшествие связано с наркоторговлей, написали местные власти в соцсетях.