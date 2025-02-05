Россиянка выиграла «порно-Оскар» за режиссуру

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Россиянка Юлия Зорькина, также известная как Julia Grandi или Juliana Grandi, завоевала «порно-Оскар» за режиссуру. Премия AVN Awards 2025 прошла накануне в Лас-Вегасе, сообщил телеканал 78.ru.
Подчеркивалось, что 37-летняя уроженка Санкт-Петербурга появилась и в другой номинации — «Женщина года в индустрии для взрослых», но забрать приз она не смогла.
В Санкт-Петербурге девушка окончила школу и пошла учиться в университет на журналиста, но вдруг решила начать работать в порноиндустрии.
Юлия Зорькина снималась более чем в 50 фильмах. После такого опыта россиянка решила открыть собственное агентство по поиску моделей для фильмов для взрослых. Потом Зорькина начала заниматься режиссурой: на ее счету уже более 30 проектов. Юлия является обладательницей девяти наград в порноиндустрии, в том числе в ее коллекции три «порно-Оскара».
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В Санкт-Петербурге девушка окончила школу и пошла учиться в университет на журналиста, но вдруг решила начать работать в порноиндустрии.
Юлия Зорькина снималась более чем в 50 фильмах. После такого опыта россиянка решила открыть собственное агентство по поиску моделей для фильмов для взрослых. Потом Зорькина начала заниматься режиссурой: на ее счету уже более 30 проектов. Юлия является обладательницей девяти наград в порноиндустрии, в том числе в ее коллекции три «порно-Оскара».
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Ольга Енгалычева