17 января 2026, 08:35

SHOT: Аниматор, зарезавший россиянку на Гоа, признался в убийствах пяти девушек

Фото: iStock/zoka74

Маньяк-аниматор из России мог убить пять девушек во время наркотического помешательства на Гоа. Сейчас подтверждены две жертвы — знакомые, которым он перерезал горло. На допросе преступник сообщил, что всего убил пять человек. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.