Аниматор, зарезавший россиянку на Гоа, признался в убийствах пяти девушек
Маньяк-аниматор из России мог убить пять девушек во время наркотического помешательства на Гоа. Сейчас подтверждены две жертвы — знакомые, которым он перерезал горло. На допросе преступник сообщил, что всего убил пять человек. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
14 января Алексей Леонов, находившийся в состоянии наркотического опьянения, совершил убийство россиянки. В пятницу он убил ещё одну женщину, после чего был задержан полицией.
Первое убийство произошло в ночь с четверга на пятницу. Леонов напал на 37-летнюю Елену К., проживавшую в съёмной квартире в Арамболе. Мужчина нанёс ей множественные ножевые ранения, связал и перерезал горло. Основной мотив преступления — ревность, усугубляемая наркотическим опьянением. В соседней комнате находилась подруга убитой, которая, увидев последствия нападения, сообщила о случившемся в полицию. Убийцу задержали на месте преступления.
В ходе расследования выяснилось, что ранее, в среду, Леонов совершил аналогичное преступление в Морджиме. Он ворвался в съёмную квартиру, где жила россиянка Елена В., избил её, нанёс ножевые ранения и перерезал горло. О происшествии стало известно после того, как дочь погибшей не смогла с ней связаться и попросила знакомого проверить квартиру. Полицейские начали расследование, и на допросе Леонов признался в этом убийстве.
Обе убитые женщины приехали в Гоа на отдых: Елена К. — 24 декабря, а Елена В. — 10 декабря. Они были знакомы с Алексеем.
Местные СМИ сообщают, что на допросе Леонов заявил о пяти жертвах. Россияне, проживающие в Гоа, утверждают, что одной из убитых была местная жительница по имени Мридула. Официального подтверждения этой информации пока нет. Власти продолжают искать тела остальных жертв.
