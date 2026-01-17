Кемеровские похоронщики сбрасывали голые тела умерших в траншеи
В интернете появились тревожные видеоматериалы, запечатлевшие недопустимые действия работников похоронной службы на кладбище «Высокое» в городе Прокопьевск. Кадры опубликованы в Телеграм-канале «Осторожно, новости».
На них видно, как люди с нашивкой «Груз 200» сбрасывают голые тела четырёх человек в общую траншею. По информации авторов ролика, съёмку сделали в конце декабря прошлого года.
Вероятно, таким образом хоронят людей, оставшихся без родных и близких, в том числе постояльцев дома милосердия. При этом похоронная компания получает за каждое погребение 11 тысяч рублей.
После обнародования видеоматериалов ситуацией заинтересовался Следственный комитет по Кемеровской области. Действия похоронной службы проверяют на соответствие статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Читайте также: