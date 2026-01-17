Часть общежития ВМФ обрушилась в Ленобласти
На улице Петра Великого в Сосновом Бору при демонтаже общежития учебного центра ВМФ часть здания обрушилась на работавший экскаватор. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
По словам очевидца Ивана, оператор спецтехники сумел вывести машину из‑под обломков. В беседе с корреспондентом издания мужчина уточнил, что через некоторое время рабочий продолжил демонтаж здания как ни в чём не бывало.
Как рассказали местные жители, здание изначально возводили для обучения индийского экипажа за счёт средств дружественного государства. Со временем строение пришло в аварийное состояние. В связи с этим в конце 2025 года начались работы по его демонтажу.
