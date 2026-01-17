Часть общежития ВМФ обрушилась в Ленобласти

17 января 2026, 06:21

Фото: iStock/Media Raw Stock

На улице Петра Великого в Сосновом Бору при демонтаже общежития учебного центра ВМФ часть здания обрушилась на работавший экскаватор. Об этом сообщил Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».