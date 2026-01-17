Достижения.рф

Две девушки на тюбинге погибли в результате ДТП под Новгородом

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Несчастный случай на дороге в Новгородской области унёс жизни двух девушек. Об этом сообщили в Управлении МВД России по региону.



По предварительным данным, молодой человек управлял автомобилем, к которому был прикреплён тюбинг. В нём находились две девушки. Во время буксировки произошло столкновение со встречным автомобилем.

В результате ДТП обе пострадавшие скончались на месте от тяжёлых травм.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности погибших девушек и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в Намском районе Якутии произошёл пожар, жертвами которого стали три ребёнка.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0