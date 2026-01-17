Две девушки на тюбинге погибли в результате ДТП под Новгородом
Несчастный случай на дороге в Новгородской области унёс жизни двух девушек. Об этом сообщили в Управлении МВД России по региону.
По предварительным данным, молодой человек управлял автомобилем, к которому был прикреплён тюбинг. В нём находились две девушки. Во время буксировки произошло столкновение со встречным автомобилем.
В результате ДТП обе пострадавшие скончались на месте от тяжёлых травм.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности погибших девушек и выясняют все обстоятельства случившегося.
