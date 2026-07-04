Анна Седокова потребовала срочно отправить фото Натальи Рудовой в Pinterest

04 июля 2026, 14:10

Наталья Рудова показала фото в чёрном бикини из Турции

Наталья Рудова (Фото: Instagram* @rudovanata)

Наталья Рудова находится в отпуске и каждый день радует поклонников свежими снимками. На этот раз Рудова выбрала простой чёрный купальник и показала фото в личном блоге.





Актриса снялась на фоне живописных турецких видов — на заднем плане виднеются горы и море, а солнце освещает побережье.



Публикация не осталась без внимания звёздных подписчиков. Анна Седокова, близкая подруга Рудовой, оперативно отреагировала на пост и оставила эмоциональный комментарий.

«Это срочно в Pinterest» — написала певица.