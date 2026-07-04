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Анна Седокова потребовала срочно отправить фото Натальи Рудовой в Pinterest

Наталья Рудова показала фото в чёрном бикини из Турции
Наталья Рудова (Фото: Instagram* @rudovanata)

Наталья Рудова находится в отпуске и каждый день радует поклонников свежими снимками. На этот раз Рудова выбрала простой чёрный купальник и показала фото в личном блоге.



Актриса снялась на фоне живописных турецких видов — на заднем плане виднеются горы и море, а солнце освещает побережье.

Публикация не осталась без внимания звёздных подписчиков. Анна Седокова, близкая подруга Рудовой, оперативно отреагировала на пост и оставила эмоциональный комментарий.

«Это срочно в Pinterest» — написала певица.
Наталья Рудова (Фото: Instagram* @rudovanata)
Действительно, каждый кадр артистки напоминает те самые вдохновляющие картинки. Курортные пейзажи Турции, удачный ракурс и естественное освещение создают эффект глянцевого репортажа. Подписчики уже активно обсуждают снимки и соглашаются с Седоковой — такие фото хочется сохранить и пересматривать снова.

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Ольга Щелокова

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