Экс-жена Гуфа встала на сторону Анны Седоковой в скандале с Тиммой
Айза-Лилуна Ай прокомментировала признание Анны Седоковой о домашнем насилии
Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай в беседе с VOICE высказалась в поддержку Анны Седоковой после того, как певица рассказала о домашнем насилии.
Блогер отметила, что давно знает Седокову и поэтому в сложившейся ситуации принимает её сторону. Айза считает, что некоторые люди безосновательно обвиняют экс-солистку «ВИА Гры» во лжи, и, по её мнению, Анне давно следовало рассказать правду.
«Я знакома с Аней давно, знаю, какой она мягкий и добрый человек. Считаю, что это абсолютно правильно — заявить об этом и сказать, что было на самом деле. Очень многие любят винить зазря, но я поддерживаю Аню и желаю ей оправиться от этого, чтобы у неё в жизни всё было хорошо», — сказала экс-супруга Гуфа.Напомним, что на днях Анна Седокова раскрыла подробности своих отношений с Янисом Тиммой. Она призналась, что неоднократно сталкивалась с домашним насилием.