Девушка Тимати кардинально сменила имидж и шокировала публику — фото

04 июля 2026, 12:10

Валентина Иванова представила новую фотосессию в образе блондинки

Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова примерила короткий блонд для новой фотосессии. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.





Модель продолжает удивлять своих подписчиков неожиданными имиджевыми экспериментами. На этот раз Валентина выбрала для новой фотосессии яркий и смелый образ — она примерила светлый блонд и кардинально короткую стрижку.



Поклонники моментально отреагировали на пост и буквально засыпали девушку тёплыми словами и комплиментами.

«Очень красиво», «Любовная любовь... Прелесть!», «Какая красивая», — гласят восторженные комментарии подписчиков.