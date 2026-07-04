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Девушка Тимати кардинально сменила имидж и шокировала публику — фото

Валентина Иванова представила новую фотосессию в образе блондинки
Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова примерила короткий блонд для новой фотосессии. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.



Модель продолжает удивлять своих подписчиков неожиданными имиджевыми экспериментами. На этот раз Валентина выбрала для новой фотосессии яркий и смелый образ — она примерила светлый блонд и кардинально короткую стрижку.

Поклонники моментально отреагировали на пост и буквально засыпали девушку тёплыми словами и комплиментами.

«Очень красиво», «Любовная любовь... Прелесть!», «Какая красивая», — гласят восторженные комментарии подписчиков.
Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)
Пользователи активно обсуждают смелое решение Ивановой и восхищаются её красотой в новом амплуа.

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Ольга Щелокова

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