Девушка Тимати кардинально сменила имидж и шокировала публику — фото
Валентина Иванова представила новую фотосессию в образе блондинки
Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова примерила короткий блонд для новой фотосессии. Соответствующее фото она опубликовала в личном блоге.
Модель продолжает удивлять своих подписчиков неожиданными имиджевыми экспериментами. На этот раз Валентина выбрала для новой фотосессии яркий и смелый образ — она примерила светлый блонд и кардинально короткую стрижку.
Поклонники моментально отреагировали на пост и буквально засыпали девушку тёплыми словами и комплиментами.
«Очень красиво», «Любовная любовь... Прелесть!», «Какая красивая», — гласят восторженные комментарии подписчиков.Пользователи активно обсуждают смелое решение Ивановой и восхищаются её красотой в новом амплуа.