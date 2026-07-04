Стало известно, когда и где пройдёт прощание с Екатериной Жемчужной
Церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной состоится 6 или 7 июля 2026 года на сцене театра «Ромэн». Об этом сообщила дочь актрисы Ольга.
Екатерина Андреевна ушла из жизни в возрасте 82 лет. В беседе с Пятым каналом наследница артистки заявила, что причиной смерти стала тромбоэмболия. Ольга назвала мать замечательным человеком и выдающейся актрисой, чьё творчество хорошо знает вся страна.
Жемчужная появилась на свет 28 марта 1944 года в семье потомственных артистов. С 1969 года она служила в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» и оставалась верна этому театру на протяжении всей своей творческой биографии. Звание народной артистки России она получила в 1999 году.
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