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Стало известно, когда и где пройдёт прощание с Екатериной Жемчужной

Прощание с Екатериной Жемчужной пройдёт 6 или 7 июля в театре «Ромэн»
Екатерина Жемчужная (Фото: кадр из мелодрамы «Простая жизнь»)

Церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной состоится 6 или 7 июля 2026 года на сцене театра «Ромэн». Об этом сообщила дочь актрисы Ольга.



Екатерина Андреевна ушла из жизни в возрасте 82 лет. В беседе с Пятым каналом наследница артистки заявила, что причиной смерти стала тромбоэмболия. Ольга назвала мать замечательным человеком и выдающейся актрисой, чьё творчество хорошо знает вся страна.

Жемчужная появилась на свет 28 марта 1944 года в семье потомственных артистов. С 1969 года она служила в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» и оставалась верна этому театру на протяжении всей своей творческой биографии. Звание народной артистки России она получила в 1999 году.

Ольга Щелокова

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