Стало известно, когда и где пройдёт прощание с Екатериной Жемчужной

04 июля 2026, 13:05

Прощание с Екатериной Жемчужной пройдёт 6 или 7 июля в театре «Ромэн»

Екатерина Жемчужная (Фото: кадр из мелодрамы «Простая жизнь»)

Церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной состоится 6 или 7 июля 2026 года на сцене театра «Ромэн». Об этом сообщила дочь актрисы Ольга.