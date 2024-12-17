Фото: istockphoto/Nastco
Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после самоубийства Яниса Тиммы. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Певица опубликовала видео из частной клиники, где она находится под капельницей и плачет.
Комментарии в её закрытом аккаунте в instagram* по-прежнему отключены. Волна хейта переместилась в Telegram — подписчики обвиняют Седокову в попытках заработать на смерти её бывшего партнёра. При этом многие припоминают, что ранее она сама просила не беспокоить её и не задавать вопросы о трагедии.
Напомним, что бывший супруг певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.
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*Instagram — запрещенная в России социальная сеть.
Комментарии в её закрытом аккаунте в instagram* по-прежнему отключены. Волна хейта переместилась в Telegram — подписчики обвиняют Седокову в попытках заработать на смерти её бывшего партнёра. При этом многие припоминают, что ранее она сама просила не беспокоить её и не задавать вопросы о трагедии.
Напомним, что бывший супруг певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.
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*Instagram — запрещенная в России социальная сеть.
Дарья Осипова