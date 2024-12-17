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Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом

Фото: istockphoto/Nastco

Фото: istockphoto/Nastco

Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом после самоубийства Яниса Тиммы. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Певица опубликовала видео из частной клиники, где она находится под капельницей и плачет.

Комментарии в её закрытом аккаунте в instagram* по-прежнему отключены. Волна хейта переместилась в Telegram — подписчики обвиняют Седокову в попытках заработать на смерти её бывшего партнёра. При этом многие припоминают, что ранее она сама просила не беспокоить её и не задавать вопросы о трагедии.



Напомним, что бывший супруг певицы Анны Седоковой, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, был найден мертвым в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, причиной его смерти стало самоубийство.

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*Instagram — запрещенная в России социальная сеть.
#самоубийство
#telegram
Shot: влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию
17 декабря 2024, 17:24

Фото: istockphoto/blinow61

Влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию, пишет SHOT, ссылаясь на руководителя правозащитной организации «Сорок сороков» Георгия Солдатова. Речь идет о некоем посте, где говорится про «очаровательного мертвеца».
По словам Солдатова, такие посты могут травмировать детскую психику, а автор поста нарушила закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию».

Уточняется, что запись сотрудница морга делала вместе с мужем, которого не смутили подробности испытываемых к телу бывшего участника проекта «На ножах» чувств.

Также известно, что девушка выкладывает в сеть и другие детали своей работы в морге.

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#мир
#россия
#криминал
#полиция
#новости
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Губернатор Ситников заявил, что Кириллов рассказывал о начавшейся за ним охоте
17 декабря 2024, 16:31

Губернатор Костромской области Сергей Ситников (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате взрыва в Москве, был его другом. Он также упомянул, что Кириллов говорил, что противник начал охоту на него. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Согласно информации Следственного комитета Российской Федерации, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было активировано взрывное устройство, спрятанное в самокате, который находился рядом с подъездом жилого дома. В результате взрыва погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

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По словам губернатора, некоторое время назад Кириллов сообщил, что его предупредили о начале охоты на него. Ситников уверен, что это связано с тем, что под руководством Кириллова была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях, в том числе на территории Украины. Губернатор подчеркнул, что не сомневается в том, что будут предприняты все усилия для раскрытия этого преступления.

Ситников выразил свои соболезнования супруге погибшего Светлане, его сыновьям и всем родственникам и близким. Губернатор отметил, что его друг с детства был нацелен на службу Родине. Именно поэтому он вступил в клуб юных летчиков, космонавтов и десантников, получил военное образование и отправился на службу.

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#убийство
#губернатор
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Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля
17 декабря 2024, 16:03

Фото: iStock/dies-irae

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтвердил информацию о якобы минировании своего автомобиля, однако заявил, что с ним все в порядке. Об этом информирует РИА Новости.
По сообщениям СМИ, правоохранительные органы провели проверку на подземной парковке жилого дома в Ружейном переулке после получения информации о возможной угрозе взрыва. Специалисты не обнаружили взрывного устройства.

«Информация была», — прокомментировал Картаполов, отвечая на вопрос о минировании. Он добавил, что в данный момент специалисты продолжают работу по выяснению обстоятельств инцидента.

Напомним, что информация о том, что автомобиль Картаполова заминирован, появилась всего через несколько часов после гибели начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в результате взрыва. Согласно данным Baza, анонимный звонящий сообщил о наличии бомбы под машиной депутата.

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#памятники
#автомобиль
#информация
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Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова
Mash: Водитель Кириллова выжил при взрыве, он находился за рулем автомобиля
17 декабря 2024, 15:55

Фото: iStock/maxim4e4ek

Водитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова оказался единственным выжившим при взрыве на Рязанском проспекте в Москве, пишет Mash.
По данным издания, в момент взрыва водитель Кириллова находился за рулем служебной машины. Он пострадал, но остался жив. Взрывной волной его контузило, осколками стекла посекло лицо и руки. Сейчас он находится в больнице. Других подробностей о его состоянии не известно.

Сам же Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли на месте еще до приезда скорой помощи. По предварительным данным, СВУ было установлено на самокате, который за три часа до взрыва у подъезда оставил некий человек, предположительно, мигрант.

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В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину и Воронцову
СМИ: В Одессе неизвестные оставили надписи с призывом демонтировать памятники
17 декабря 2024, 15:50

Фото: iStock/Multipedia

В Одессе неизвестные оставили надписи на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову с призывом к их демонтажу. Об этом сообщает украинский телеканал «‎Общественное».
Кроме того, аналогичная надпись была обнаружена на памятнике апельсину, который установлен в честь отправки в 1800 году из порта Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов императору Павлу I. Телеканал не уточняет, когда именно появились эти надписи.

Закон Украины «О деколонизации топонимов», который вступил в силу 27 июля 2023 года, требует от властей изменить все географические названия, связанные с Россией и советским прошлым, до 27 января 2024 года. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, имеющих отношение к советской истории, начались на Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации.

В Днепропетровске неизвестные осквернили памятник Герою СССР летчику Брандысу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#петербург
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Найден арендатор каршеринга, из которого велась слежка за Кирилловым
17 декабря 2024, 15:38

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Силовики установили арендатора каршеринга, из которого, предположительно, велась слежка за начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым, пишет Shot.
Камера, при помощи которой следили за генералом Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга. Автомобиль припарковали там за несколько дней до убийства.

По данным издания, арендатора каршеринга уже в ближайшее время доставят на допрос. Предполагается, что непосредственных исполнителей теракта может быть несколько. При этом они сами могли не знать о наличии пособников, чтобы не спугнуть друг друга.

По предварительным данным, СВУ было установлено на самокате, который за три часа до взрыва у подъезда оставил некий человек, предположительно, мигрант.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Власти продолжают расследование инцидента.

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#расследование
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Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ
17 декабря 2024, 15:13

Фото: iStock/SHansche

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ. Об этом заявили ТАСС в оперативных службах.
В Морспасслужбе проинформировали, что герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия судна не нарушена. Утечки в море нет, добавили в ведомстве.

Уточняется, что экипаж в безопасности.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

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Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте
Взрыв самоката, от которого погиб генерал Кириллов, был слышен за два километра
17 декабря 2024, 15:11

Фото: iStock/irontrybex

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв был слышен на расстоянии до двух километров. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Одна из местных жительниц, проживающая на 2-й Карачаровской улице, отметила, что звук был настолько громким, что разбудил её около шести утра.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Власти продолжают расследование инцидента.

Ранее очевидцы рассказали, что ударная волна от взрыва была настолько сильной, что затрясло соседние дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следственный комитет
#уголовное гибель
#расследование
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«Подобрала себе судимость»: женщина пожалела о своей доброте после возврата потерянного телефона
17 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/ Zbynek Pospisil

История о том, как делать не нужно, произошла в Челябинске. Женщина на полу супермаркета нашла сотовый телефон. Передавать его никому не стала и забрала с собой в надежде, что на его позвонит хозяин.
Так и случилось, телефон был возвращен, а у вернувшей находку Ольги, появились проблемы. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Благое намерение


Фото: iStock/ ChristinaFelsing

Перед спортивной секцией мама с дочкой зашли в магазин. На полу лежал явно потерянный кем-то сотовый телефон Samsung Galaxy A50.

«Посчитали, что нужно сделать доброе дело и убедиться, что он точно дойдет до хозяина. Не факт же, что сотрудники магазина его вернут? Проще забрать его с собой, и дождаться звонка по этому номеру телефона, договориться о встрече и отдать лично в руки. Думаю, большинство людей так и делает», — рассказывает женщина корреспондентам KP.RU.

Хозяйка телефона действительно позвонила, но вместо благодарности начала угрожать и требовать немедленно вернуть ее имущество в магазин. Собственницей потерянной вещи оказалась сотрудница супермаркета, в который заходила Ольга со своей дочерью. В телефонном разговоре женщины договорились, что вещь будет возвращена, когда мать с дочерью пойдут домой после тренировки.

«Обещание исполнила — успела приехать в магазин за несколько минут до закрытия», — вспоминает Ольга.

Заявление в полицию


Пока Ольга возила дочь на гимнастику на другой конец города, телефон лежал в рюкзаке и ждал пока его передадут хозяйке. А она тем временем писала заявление о краже в полицию.

«Что так долго? Я уже в полицию на вас заявила. Такие слова вместо "спасибо" нам сказали. Оказывается, пока телефон был в рюкзаке, он разрядился. Раз дозвониться до нас не удалось, хозяйка вызвала полицию», — возмущается Ольга.

Фото: iStock/ Yury Karamanenko

Заявление было написано на имя конкретного человека. Ольга расплачивалась в магазине с помощью своей карты и ее данные остались у кассира. По записям с камер видеонаблюдения видно, как Ольга подняла телефон с пола и положила его в рюкзак. Для заведения уголовного дела фактов было достаточно.

После всего, сотрудники полиции отыскали женщину по месту жительства и теперь ей приходится ходить на допросы и доказывать свою невиновность.

«В течение трех суток заявление она, видимо, не забрала, потому началось разбирательство. Доказываю, что у меня не было умысла на хищение, утаивания находки. Пусть люди на моем опыте знают, как себя вести, и что в таких случаях делать», — говорит попавшая под следствие женщина.

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Baza: в ​Пермском крае подросток выбросил девочку 14 лет из окна, затем выпал сам


Судебная практика


Фото: iStock/ simpson33

Если человек обнаружил в общественном месте телефон и не уведомил об этом полицию, он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

В Гражданском кодексе указано, что человек, обнаруживший потерянный предмет, должен «незамедлительно сообщить о находке владельцу вещи, лицу, потерявшему ее, или другому известному ему человеку, имеющему право на получение и возврат». В примечании к статье 158 Уголовного кодекса (кража) отмечается, что «бескорыстное присвоение чужого имущества» также рассматривается, как хищение.

Конституционный суд признал соответствующими Конституции страны нормы ст. 158 Уголовного кодекса (кража) и ст. 227 Гражданского кодекса (находка), которые позволяют привлекать граждан к уголовной ответственности за нарушение правил обращения с найденными вещами.

Буква закона говорит нам о том, что бы мы не «подбирали себе судимость», обращая внимание на чужие, пусть и потерянные вещи. Благими намерениями, как говорится, вымощена дорога в ад.

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