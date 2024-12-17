Анну Седокову госпитализировали с нервным срывом

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов, погибший в результате взрыва в Москве, был его другом. Он также упомянул, что Кириллов говорил, что противник начал охоту на него. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.