Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова

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Водитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова оказался единственным выжившим при взрыве на Рязанском проспекте в Москве, пишет Mash.
По данным издания, в момент взрыва водитель Кириллова находился за рулем служебной машины. Он пострадал, но остался жив. Взрывной волной его контузило, осколками стекла посекло лицо и руки. Сейчас он находится в больнице. Других подробностей о его состоянии не известно.
Сам же Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов погибли на месте еще до приезда скорой помощи. По предварительным данным, СВУ было установлено на самокате, который за три часа до взрыва у подъезда оставил некий человек, предположительно, мигрант.
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Следователи устанавливают причастных к организации и исполнению взрыва.
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Элина Позднякова