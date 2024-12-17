Найден арендатор каршеринга, из которого велась слежка за Кирилловым

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Силовики установили арендатора каршеринга, из которого, предположительно, велась слежка за начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым, пишет Shot.
Камера, при помощи которой следили за генералом Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга. Автомобиль припарковали там за несколько дней до убийства.
По данным издания, арендатора каршеринга уже в ближайшее время доставят на допрос. Предполагается, что непосредственных исполнителей теракта может быть несколько. При этом они сами могли не знать о наличии пособников, чтобы не спугнуть друг друга.
По предварительным данным, СВУ было установлено на самокате, который за три часа до взрыва у подъезда оставил некий человек, предположительно, мигрант.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Власти продолжают расследование инцидента.
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По данным издания, арендатора каршеринга уже в ближайшее время доставят на допрос. Предполагается, что непосредственных исполнителей теракта может быть несколько. При этом они сами могли не знать о наличии пособников, чтобы не спугнуть друг друга.
По предварительным данным, СВУ было установлено на самокате, который за три часа до взрыва у подъезда оставил некий человек, предположительно, мигрант.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Власти продолжают расследование инцидента.
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Элина Позднякова