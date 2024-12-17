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Найден арендатор каршеринга, из которого велась слежка за Кирилловым

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Силовики установили арендатора каршеринга, из которого, предположительно, велась слежка за начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым, пишет Shot.
Камера, при помощи которой следили за генералом Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга. Автомобиль припарковали там за несколько дней до убийства.

По данным издания, арендатора каршеринга уже в ближайшее время доставят на допрос. Предполагается, что непосредственных исполнителей теракта может быть несколько. При этом они сами могли не знать о наличии пособников, чтобы не спугнуть друг друга.



По предварительным данным, СВУ было установлено на самокате, который за три часа до взрыва у подъезда оставил некий человек, предположительно, мигрант.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Власти продолжают расследование инцидента.

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#расследование
В Одессе неизвестные осквернили памятники Пушкину и Воронцову
СМИ: В Одессе неизвестные оставили надписи с призывом демонтировать памятники
17 декабря 2024, 15:50

Фото: iStock/Multipedia

В Одессе неизвестные оставили надписи на памятниках русскому поэту Александру Пушкину и русскому князю Михаилу Воронцову с призывом к их демонтажу. Об этом сообщает украинский телеканал «‎Общественное».
Кроме того, аналогичная надпись была обнаружена на памятнике апельсину, который установлен в честь отправки в 1800 году из порта Одессы в Санкт-Петербург трех тысяч свежих апельсинов императору Павлу I. Телеканал не уточняет, когда именно появились эти надписи.

Закон Украины «О деколонизации топонимов», который вступил в силу 27 июля 2023 года, требует от властей изменить все географические названия, связанные с Россией и советским прошлым, до 27 января 2024 года. Переименование населенных пунктов и улиц, а также демонтаж памятников, имеющих отношение к советской истории, начались на Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации.

В Днепропетровске неизвестные осквернили памятник Герою СССР летчику Брандысу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#петербург
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Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ
17 декабря 2024, 15:13

Фото: iStock/SHansche

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ. Об этом заявили ТАСС в оперативных службах.
В Морспасслужбе проинформировали, что герметичность корпуса подавшего сигнал бедствия судна не нарушена. Утечки в море нет, добавили в ведомстве.

Уточняется, что экипаж в безопасности.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

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#крушение
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Очевидица рассказала подробности о взрыве на Рязанском проспекте
Взрыв самоката, от которого погиб генерал Кириллов, был слышен за два километра
17 декабря 2024, 15:11

Фото: iStock/irontrybex

В Москве на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв был слышен на расстоянии до двух километров. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что взрывное устройство было заложено в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Одна из местных жительниц, проживающая на 2-й Карачаровской улице, отметила, что звук был настолько громким, что разбудил её около шести утра.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ. Власти продолжают расследование инцидента.

Ранее очевидцы рассказали, что ударная волна от взрыва была настолько сильной, что затрясло соседние дома. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следственный комитет
#уголовное гибель
#расследование
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«Подобрала себе судимость»: женщина пожалела о своей доброте после возврата потерянного телефона
17 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/ Zbynek Pospisil

История о том, как делать не нужно, произошла в Челябинске. Женщина на полу супермаркета нашла сотовый телефон. Передавать его никому не стала и забрала с собой в надежде, что на его позвонит хозяин.
Так и случилось, телефон был возвращен, а у вернувшей находку Ольги, появились проблемы. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Благое намерение


Фото: iStock/ ChristinaFelsing

Перед спортивной секцией мама с дочкой зашли в магазин. На полу лежал явно потерянный кем-то сотовый телефон Samsung Galaxy A50.

«Посчитали, что нужно сделать доброе дело и убедиться, что он точно дойдет до хозяина. Не факт же, что сотрудники магазина его вернут? Проще забрать его с собой, и дождаться звонка по этому номеру телефона, договориться о встрече и отдать лично в руки. Думаю, большинство людей так и делает», — рассказывает женщина корреспондентам KP.RU.

Хозяйка телефона действительно позвонила, но вместо благодарности начала угрожать и требовать немедленно вернуть ее имущество в магазин. Собственницей потерянной вещи оказалась сотрудница супермаркета, в который заходила Ольга со своей дочерью. В телефонном разговоре женщины договорились, что вещь будет возвращена, когда мать с дочерью пойдут домой после тренировки.

«Обещание исполнила — успела приехать в магазин за несколько минут до закрытия», — вспоминает Ольга.

Заявление в полицию


Пока Ольга возила дочь на гимнастику на другой конец города, телефон лежал в рюкзаке и ждал пока его передадут хозяйке. А она тем временем писала заявление о краже в полицию.

«Что так долго? Я уже в полицию на вас заявила. Такие слова вместо "спасибо" нам сказали. Оказывается, пока телефон был в рюкзаке, он разрядился. Раз дозвониться до нас не удалось, хозяйка вызвала полицию», — возмущается Ольга.

Фото: iStock/ Yury Karamanenko

Заявление было написано на имя конкретного человека. Ольга расплачивалась в магазине с помощью своей карты и ее данные остались у кассира. По записям с камер видеонаблюдения видно, как Ольга подняла телефон с пола и положила его в рюкзак. Для заведения уголовного дела фактов было достаточно.

После всего, сотрудники полиции отыскали женщину по месту жительства и теперь ей приходится ходить на допросы и доказывать свою невиновность.

«В течение трех суток заявление она, видимо, не забрала, потому началось разбирательство. Доказываю, что у меня не было умысла на хищение, утаивания находки. Пусть люди на моем опыте знают, как себя вести, и что в таких случаях делать», — говорит попавшая под следствие женщина.

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Судебная практика


Фото: iStock/ simpson33

Если человек обнаружил в общественном месте телефон и не уведомил об этом полицию, он может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

В Гражданском кодексе указано, что человек, обнаруживший потерянный предмет, должен «незамедлительно сообщить о находке владельцу вещи, лицу, потерявшему ее, или другому известному ему человеку, имеющему право на получение и возврат». В примечании к статье 158 Уголовного кодекса (кража) отмечается, что «бескорыстное присвоение чужого имущества» также рассматривается, как хищение.

Конституционный суд признал соответствующими Конституции страны нормы ст. 158 Уголовного кодекса (кража) и ст. 227 Гражданского кодекса (находка), которые позволяют привлекать граждан к уголовной ответственности за нарушение правил обращения с найденными вещами.

Буква закона говорит нам о том, что бы мы не «подбирали себе судимость», обращая внимание на чужие, пусть и потерянные вещи. Благими намерениями, как говорится, вымощена дорога в ад.

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В Бурятии чиновника уволили из-за ДТП и подделки анализов
17 декабря 2024, 14:34

Фото: iStock/Anton Novikov

Главу Баргузинского района Республики Бурятии Михаила Мишурина уволили из-за вождения в нетрезвом состоянии, в результате чего он попал в аварию. Также причиной увольнения стала попытка подделать результаты медицинского освидетельствования: анализы показали, что в крови чиновника был алкоголь. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Алексей Цыденов.
Он написал, что Мишурин сел за руль служебной машины пьяным, попал в аварию, пострадал только он. По данным Telegram-канала Babr Mash, мужчина влетел в бетонные блоки и сломал себе обе руки и голень.
«Подписал указ об увольнении <…> Мишурина по утрате доверия», — сообщил Цыденов.
Он добавил, что Следственный комитет выясняет обстоятельства инцидента, все причастные будут привлечены к ответственности.

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#увольнение
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#бурятия
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Режим ЧС ввели в Анапе из-за выбросов нефтепродуктов на побережье
17 декабря 2024, 14:31

Фото: iStock/dehooks

В Анапе ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с выбросом на береговую линию нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море. Об этом проинформировала пресс-служба городской администрации.
Отмечается, что на месте развернут оперативный штаб. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия произошедшего.

Согласно данным пресс-службы, задействованы службы спасения, МЧС, казаки и волонтеры. Также режим ЧС введен в Темрюкском районе Кубани.

Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, причиной ЧП стал сильный шторм. В результате аварии произошёл разлив нефтепродуктов.

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#оперативный штаб
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#крушение
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Опубликован момент подрыва генерала Кириллова и его помощника Поликарпова
Опубликовано видео с моментом взрыва, в котором погиб генерал Кириллов
17 декабря 2024, 14:30

Фото: iStock/RamonCast

Опубликовано видео момента подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника, майора Ильи Поликарпова. Кадры публикует Telegram-канал «112».
Следствие установило, что 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве неизвестные подорвали взрывное устройство, которое было заложено в самокат, припаркованный у подъезда дома Кириллова. Оно сработало, когда генерал-лейтенант вышел на улицу и направился в сторону своего автомобиля.
Камера, предположительно, была установлена в каршеринговом автомобиле, который припарковали там за несколько дней до подрыва Кириллова. Предполагается, что именно так следили за Кирилловым.

По факту убийства двух человек возбуждено уголовное дело. Ведется поиск преступников.

По данным Reuters, за убийством Кириллова стоит СБУ.

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#самокат
#следствие
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Следствие допустило появление новых эпизодов в деле Тимура Иванова
ТАСС: в деле экс-замминистра обороны Иванова могут появиться новые эпизоды
17 декабря 2024, 14:01

Тимур Иванов (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

В деле экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова могут появиться новые эпизоды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.
Фигурант дела мог совершать преступления и при других обстоятельствах, в том числе в иные периоды времени, говорится в материалах следствия. Уточняется, что Иванов может быть причастен и к другим противоправным действиям. Изначально он обвинялся в получении взятки в размере 1,185 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Иванов распределял полученные коррупционным путем средства между родственниками. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Иванов был задержан и арестован в конце апреля на своем рабочем месте, ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.

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#радио 1
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Стало известно, кто погиб вместе с генералом Кирилловым при взрыве
При взрыве в Москве вместе с генералом Кирилловым погиб майор Илья Поликарпов
17 декабря 2024, 13:55

Фото: iStock/trofimich

При взрыве на Рязанском проспекте в Москве вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым погиб его помощник — майор Илья Поликарпов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу погибшего Наталью.
«Илья погиб, у нас остались двое маленьких детей — восьми и девяти лет. Он был большим патриотом и любил свою Родину», — рассказала Наталья.

Мужчине было 33 года. Он активно занимался гуманитарной деятельностью и отправлял в зоне спецоперации оборудование и средства для российских бойцов.


Напомним, в результате взрыва 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

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