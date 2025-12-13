Антидепрессанты и алкоголь едва не погубили москвичку на корпоративе
В Москве медики госпитализировали 24-летнюю девушку прямо с новогоднего корпоратива. По информации Telegram-канала SHOT, перед мероприятием с коллегами жительница столицы сильно нервничала и приняла антидепрессанты.
Уже на вечеринке москвичка выпила несколько бокалов спиртного. Позже девушка вместе с коллегой решила уединиться в туалетной кабинке, но разговор не успел начаться. У неё резко ухудшилось самочувствие, она начала терять сознание, а затем у неё случился эпилептический приступ.
Очевидцы вызвали скорую помощь. Врачи зафиксировали у пациентки тахикардию, низкое давление и потерю ориентации в пространстве. Медики экстренно доставили её в больницу.
Позднее пострадавшая пояснила врачам, что приняла лекарства, а затем смешала их с алкоголем, что и спровоцировало резкое ухудшение состояния. Сейчас пациентка находится в медучреждении, где получает необходимое лечение.
Читайте также: