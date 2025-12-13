Антидепрессанты и алкоголь едва не погубили москвичку на корпоративе

13 декабря 2025, 18:40

В Москве девушка попала в больницу, смешав антидепрессанты с алкоголем

Фото: Istock/Feverpitched

В Москве медики госпитализировали 24-летнюю девушку прямо с новогоднего корпоратива. По информации Telegram-канала SHOT, перед мероприятием с коллегами жительница столицы сильно нервничала и приняла антидепрессанты.