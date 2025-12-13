Стала известна судьба пилотов разбившегося в Подмосковье самолёта
Стала известна судьба пилотов разбившегося в Подмосковье самолёта. Об этом сообщает MSK1.RU.
Двухместный легкомоторный самолёт разбился вечером 13 декабря при взлёте с аэродрома Новинки в Серпуховском районе Подмосковья.
Летательный аппарат преодолел лишь около трёх километров, после чего упал. На борту находились два человека — первый пилот Андрей И. и второй — Сергей М.
Оба пилота выжили в результате крушения. Установлено, что первый член экипажа не получил травм. Второй лётчик сломал ногу, но сохраняет сознание. Один из членов экипажа сообщил, что у самолёта непосредственно перед падением отказал двигатель.
Точную причину происшествия специалисты сейчас устанавливают. Обстоятельства инцидента и все детали сейчас уточняют компетентные службы.
