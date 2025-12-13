В Подмосковье ДТП с грузовиком парализовало движение на Новорязанском шоссе
В Подмосковье на Новорязанском шоссе произошло серьёзное ДТП с грузовым автомобилем. Об этом сообщает портал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО».
Инцидент произошёл на 39-м километре магистрали, недалеко от села Михайловская Слобода. Большой трёхосный грузовик Sitrak опрокинулся на бок. В результате аварии у машины разбилось лобовое стекло. Помимо этого, повреждения затронули металлическое ограждение шоссе.
Согласно информации «Яндекс.Карт», происшествие спровоцировало образование затора. Длина пробки составила около 3,3 километра. Экстренные службы уже работают на месте случившегося. Их сотрудники уточняют обстоятельства аварии и проверяют, есть ли пострадавшие.
Ранее под Казанью ДТП с фурой на трассе М-12 парализовало движение в сторону Москвы.
